Promotor de Justiça esclarece condenações a ex-dirigentes do Internacional

Na última terça-feira (5), o ex-presidente do Internacional, Vitorio Piffero, e o ex-vice de Finanças, Pedro Alfatto, foram condenados por irregularidades durante a gestão no Colorado. Flávio Duarte, promotor de Justiça do caso, falou sobre o tema nesta quarta-feira.

De acordo com ele, a sentença foi clara em relação aos crimes cometidos e o julgamento também pode ter um caráter pedagógico.

"Quem teve acesso à sentença percebeu que não é fruto da imaginação de ninguém, indicando que determinadas pessoas praticaram determinados crimes", afirmou em entrevista à Rádio Grenal.