Palmeiras se reapresenta após folga dupla e inicia preparação para jogo contra o Botafogo-SP

Nesta quarta-feira, após os dois dias de folga concedidos ao elenco depois do empate no clássico diante do São Paulo, no Morumbis, o Palmeiras se reapresentou e iniciou a preparação para o jogo contra o Botafogo-SP. A partida ocorre neste sábado, na Arena Barueri, pelo Campeonato Paulista.

As atividades do dia começaram com uma ativação muscular, seguida por um aquecimento em campo. Na sequência, o grupo alviverde foi dividido em três times com nove jogadores. Enquanto de um lado dois deles se enfrentavam em espaço reduzido, o outro ensaiava construções de jogadas entre linhas com ajuda de estacas.

Único invicto do Estadual, o Verdão não deve ter nenhum desfalque para enfrentar o Botafogo-SP. A não ser aqueles atletas que já estão machucados, como Dudu, Gustavo Gómez e Bruno Rodrigues.