Palmeiras pode finalizar fase de grupos como melhor ataque depois de seis anos

Depois de seis anos, o Palmeiras pode voltar a ter o melhor ataque da fase de grupos do Campeonato Paulista. A última vez que o Verdão teve essa marca foi em 2018, quando anotou 19 gols nesta etapa. Atualmente, com mais uma rodada a ser disputada, o clube tem os mesmos 19 marcados.

Com isso, no momento, o Alviverde tem a marca de melhor ataque do Estadual, seguido de Mirassol e São Paulo, ambos com 17 bolas na rede cada um. Os atacantes Dellatorre, do Mirassol, e Flaco López, do Palmeiras, são os artilheiros da competição, com sete gols.

Em 2018, além de ter o melhor ataque, o Palmeiras avançou em primeiro lugar na colocação geral. O clube chegou atá a final, mas ficou com o vice-campeonato. Na ocasião, o Verdão venceu o jogo de ida por 1 a 0 e perdeu o de volta pelo mesmo placar. Depois, acabou sendo derrotado nos pênaltis, por 4 a 3, no Allianz Parque. Neste mesmo ano, Borja foi o artilheiro da competição, com sete gols.