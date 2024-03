Miguelito começa processo de integração ao elenco profissional do Santos

O meia é uma das grandes promessas do Alvinegro Praiano e ainda tenta se firmar no time de cima. Ele soma sete partidas e ainda não marcou gols e nem deu assistências.

Já no sub-20, Miguelito vem se destacando. Em seis aparições neste ano, foram quatro bolas na rede e quatro passes para tentos. Em 2022, ele foi peça importante no título do Campeonato Paulista da categoria.

O boliviano pode ganhar destaque com Carille, que ainda busca meias de criação. Giuliano está afastado por lesão na panturrilha e Cazares ainda tenta se firmar. Miguelito não está inscrito para a fase de grupos do Paulistão, mas pode pintar na lista para o mata-mata.

O elenco do Santos volta aos treinos nesta quinta-feira. O time encara a Inter de Limeira, pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista, no sábado, às 18 horas (de Brasília), na Vila Belmiro.

O Alvinegro Praiano está na liderança do Grupo A, com 22 pontos, e tenta encerrar a primeira fase na liderança geral. O time está em segundo, atrás do Palmeiras, 25.