Luan se despede do elenco do São Paulo após aceitar proposta do Vitória

Inicialmente foi determinado que Luan seguiria tratamento convencional, se limitando a trabalhos fisioterápicos, porém, após alguns meses, houve a necessidade de cirurgia devido a sequelas no processo de recuperação que limitavam seus movimentos.

Luan há tempos tem dificuldade de atuar com a mesma intensidade de seus companheiros. No Vitória, o volante espera mostrar que ainda tem capacidades física e técnica de um dia voltar a defender o São Paulo.

Com a camisa tricolor Luan foi campeão paulista de 2021, sendo, inclusive, o autor do primeiro gol da vitória por 2 a 0 sobre o Palmeiras, no jogo de volta da decisão do Estadual, no Morumbis. O volante também fez parte do elenco campeão da Copa do Brasil e da Supercopa Rei.