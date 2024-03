Luan comemora renovação de contrato e quer Palmeiras mais "encorpado" para fase final do Paulistão

O Palmeiras se reapresentou na Academia de Futebol na tarde desta quarta-feira, dois dias após o empate no clássico contra o São Paulo, no Morumbis. O zagueiro Luan, titular no último Choque-Rei, celebrou a extensão de seu vínculo com o clube.

O contrato anterior ia até o fim deste ano, mas o Alviverde ativou o gatilho de renovação automática e o ampliou até dezembro de 2025. O defensor projetou novas conquistas pelo Verdão.

"Muito feliz e grato. Recebi o comunicado do time de que eles acionariam a cláusula que existe no meu contrato para a renovação e fiquei extremamente feliz. É um reconhecimento do trabalho que venho fazendo. Espero que possamos ganhar muitos jogos e campeonatos juntos, e continuar a fazer história no clube", festejou.