Léo Realpe, zagueiro do RB Bragantino, acredita em vitória contra o Botafogo: "É possível"

O RB Bragantino entra em campo nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de ida da Fase 3 da Copa Libertadores. O Massa Bruta encara o Botafogo, no estádio Nilton Santos, e busca sair com um bom resultado do Rio de Janeiro. O zagueiro equatoriano Léo Realpe comentou sobre a possibilidade da vitória no primeiro confronto.

"A gente sabe que o Botafogo é uma equipe dura, mas vamos tentar impor nosso ritmo de jogo porque esses 90 minutos são muito importantes para nós. Vamos focados e tentaremos impor nosso jogo lá. É possível. Temos uma boa estrutura e um bom jogo. Se focarmos nisso, é possível vencer lá", disse o defensor, em nota oficial divulgada pelo RB Bragantino.