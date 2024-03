Léo Ortiz é regularizado e pode estrear pelo Flamengo no clássico contra o Fluminense

O Flamengo agiu rápido e anunciou oficialmente, nesta terça-feira, a contratação do zagueiro Léo Ortiz. O defensor assinou contrato com os rubro-negros até o fim de 2028.

O novo reforço do Flamengo já foi regularizado. Sendo assim, Léo Ortiz pode realizar sua estreia com a camisa rubro-negra neste sábado, no clássico contra o Fluminense, pelo Campeonato Carioca.