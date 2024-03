Jogadores e dirigentes do São Paulo são denunciados pelo TJD-SP; gancho pode ser de até 6 jogos

Revoltados com a atuação de Matheus Candançan no clássico contra o Palmeiras, em que marcou um pênalti questionável a favor do rival e ignorou o VAR, que havia identificado um possível pênalti de Piquerez em Luciano, além de não ter expulsado Richard Ríos por forte entrada em Pablo Maia, os são-paulinos saíram de campo inconformados e foram tirar satisfação com o árbitro nos corredores que dão acesso aos vestiários do Morumbis.

A denúncia do TJD-SP tem como base o que foi relatado na súmula da partida pelo árbitro Matheus Candançan:

Informo que, ao final da partida, a equipe de arbitragem foi interceptada no túnel que dá acesso ao vestiário dos árbitros por diversos dirigentes e atletas (não relacionados) do São Paulo FC.

Foi proferido as seguintes palavras pelos dirigentes Fernando Bracalle Ambrogi [Chapeco], Carlos Belmonte Sobrinho e Julio Casares: "Safados! Que pênalti foi esse? Sem vergonhas! Filhos da p...! Vai tomar no c...! Você não vai ficar em paz, desgraçado! O Abel apitou o jogo hoje".

Foram identificados também os atletas não relacionados para a partida, Márcio Rafael Ferreira de Souza [Rafinha], proferindo as seguintes palavras contra a arbitragem: "Vai tomar no c...! Como dá um pênalti desse? Safado! Você nunca mais vai apitar aqui!". E Wellington Soares da Silva [Wellington Rato] proferindo as seguintes palavras contra a arbitragem: "Safado! Vai tomar no c...! Filho da p...!".

O assistente número um, Danilo Simon Manis, também denunciou o auxiliar técnico do São Paulo, Estéphano Djian, ao árbitro Matheus Candançan, durante o segundo tempo por conduta indevida.