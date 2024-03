Ídolo da Alemanha, Lahm fala sobre expectativa para a Eurocopa 2024

100 days to go until #EURO2024! ? pic.twitter.com/WCsoldNJgB

? UEFA EURO 2024 (@EURO2024) March 6, 2024

Além do ex-lateral, Rudi Voller, diretor da seleção alemã, também marcou presença. O evento contou com figuras da política da Alemanha, como Olaf Scholz, primeiro-ministro, a ministra das Relações Exteriores, Annalena Bareback, o ministro da Economia e do Clima, Robert Habeck, e o ministro das Finanças, Christian Lindner.

A última vez que a Alemanha abrigou um torneio grande havia sido em 2006, com a Copa do Mundo. O torneio, que teve a Itália como campeã, foi considerado um sucesso.

Em busca do tetra da Euro, a seleção alemã estreia contra a Escócia, em Munique, no dia 14 de junho. Já a final está agendada para o dia 14 de julho, em Berlim.