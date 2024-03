Giro: Atlético-GO bate Real Brasília e segue na Copa do Brasil; Cuiabá goleia e vai às quartas da Copa Verde

Nesta quarta-feira, pela segunda fase da Copa do Brasil, o Atlético-GO visitou o Real Brasília no Estádio Valmir Campelo Bezerra, e venceu por 3 a 1, de virada. Os gols do Dragão foram marcados por Emiliano Rodríguez, Alix e Shaylon, enquanto Guilherme Costa anotou para os mandantes.

Assim, o Atlético-GO eliminou o adversário e passou para a terceira fase da competição. Agora, o time de Jair Ventuta espera o sorteio para saber quem será seu próximo oponente.

