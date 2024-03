Galoppo vai de peça importante a nem relacionado e perde espaço no São Paulo

? São Paulo FC (@SaoPauloFC) March 5, 2024

O São Paulo de Galoppo retorna a campo no domingo para uma 'decisão' contra o Ituano. As equipes se enfrentam às 16h (de Brasília), no Estádio Novelli Júnior, pela última rodada da primeira fase do Paulistão.

O Tricolor, que ainda não garantiu a sua vaga nas quartas de final do Paulista, lidera o Grupo D, com 19 pontos, mas pode ficar de fora do mata-mata se tropeçar em Itu. O time depende apenas das próprias forças para confirmar a sua classificação.