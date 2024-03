Figueirense anuncia contratação do meio-campista Camilo, ex-Internacional

Por fim, o atleta serviu a Seleção Brasileira em 2017, quando disputou o amistoso contra a Colômbia, jogo solidário realizado por conta da tragédia da Chapecoense, em 2016.

O Figueirense entrará em campo no próximo domingo, diante do Barra, às 17 horas (de Brasília), no Estádio Doutor Hercílio Luz, pelo jogo de ida das quartas de final do Campeonato Catarinense.