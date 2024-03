Ex-Corinthians, Róger Guedes vive fase artilheira e acumula bons números no Catar

Nesta quarta-feira, o atacante Róger Guedes, ex-Corinthians, voltou a balançar as redes no Catar. O brasileiro vive grande fase e, segundo o Sofascore, possui 14 gols em 15 jogos que disputou, sendo o artilheiro do Al-Rayyan na temporada.

Róger Guedes marcou dois dos três gols do Al-Rayyan, que venceu o Al Wakrah, nesta quarta-feira, por 3 a 0, em jogo válido pela Stars League, principal competição do Catar.

Com isso, além de ser o artilheiro da equipe na temporada, o brasileiro chegou ao seu sétimo gol nas últimas quatro partidas que jogou, o que resulta em uma média de quase dois tentos por partida.