De olho nos detalhes para Paris 2024, COB se reúne com chefes de equipe

O planejamento do Comitê Olímpico do Brasil (COB) para os Jogos Olímpicos Paris 2024 segue em ritmo acelerado. Nesta quarta-feira, foi a vez de dividir uma série de informações com um público estratégico dentro das missões organizadas pela entidade: os chefes de equipe. Assim, faltando 142 dias para o início dos Jogos, foi realizada a primeira reunião virtual do ano do Curso de Capacitação de Chefes de Equipe (CCCE), em que foram apresentados detalhes de diversas áreas da operação do COB para a mais importante competição do ciclo olímpico.

Paulo Wanderley, Presidente do COB falou a respeito da relevância da reunião para os próximos passos rumo aos Jogos Olímpicos.

"Importante essa reunião porque é o pente fino do que vai acontecer em relação à condução dos atletas e das equipes dentro dos Jogos Olímpicos de Paris. O cargo de chefe de equipe é o nosso elo de ligação, a linha de frente com os nossos atletas. Confiamos plenamente no trabalho, no comprometimento e no compromisso de todos em desempenhar essa função tão importante. A reponsabilidade é muito grande, mas temos muita confiança na capacidade de todos."