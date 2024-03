Corinthians não recebe notificação do Shakhtar e Maycon fica distante do Flamengo

O Corinthians não recebeu notificação do Shakhtar Donetsk a respeito de uma proposta do Flamengo pelo volante Maycon até o momento. A reportagem da Gazeta Esportiva apurou que, tendo em vista a postura confiante da diretoria corintiana, e o pouco tempo que o Rubro-Negro teria para registrar o atleta, a tendência é que o camisa 7 fique no Timão pelo menos até o meio do ano.

A pedido de Tite, o Flamengo sinalizou interesse em contar com o jogador, com quem trabalhou em 2016 no Corinthians. A equipe carioca deve perder atletas no meio do ano por conta da Copa América, o que gera preocupação entre membros da comissão técnica e diretoria.

A Gazeta Esportiva apurou que não houve acerto entre Shakhtar e Flamengo e, por isso, o Alvinegro não foi e não deve ser notificado. O atleta, mesmo com dinheiro a receber do Corinthians por conta de atrasos de direito de imagem, sempre deu preferência para seguir no Corinthians, clube que é identificado. Além disso, no Timão, o meio-campista é titular absoluto com o técnico António Oliveira, enquanto no Rubro-Negro teria que conquistar seu espaço na rotação de Tite.