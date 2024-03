Com uma a mais, Brasil vence México e vai à final da Copa Ouro feminina

A primeira grande chance brasileira saiu dos pés de Bia Zaneratto. Em boa fase, a 'Imperatriz' recebeu pela esquerda na intermediária, cortou para o meio e finalizou forte, rasteiro. A bola, porém, foi pela linha de fundo sem assustar a goleira Barreras.

E a Canarinho de fato abriu o marcador aos 20 minutos. A zagueira Rafaelle cruzou e a goleira Barreras saiu para socar a bola, que bateu nas costas da lateral Hernández. Na sobra dentro da grande área, Adriana emendou um voleio e fez o primeiro gol da Seleção no jogo: 1 a 0.

Cinco minutos depois, Debinha fez boa jogada pela esquerda e encontrou Yasmim se infiltrando na grande área pelo meio. A lateral do Corinthians chutou para boa defesa da goleira mexicana. No rebote, Ary Borges tentou, mas a bola foi para escanteio. Com 29 minutos, o Brasil ficou com um a mais: Hernández foi expulsa após matar a jogada em que Bia Zaneratto sairia cara a cara com a goleira Barreras.

E com uma jogadora a mais, a vida do Brasil ficou mais fácil. Com 31 minutos, em boa jogada, Adriana fez o pivô e escorou de ombro para Antônia. A defensora cortou a defesa mexicana e bateu colocado, de fora da área, para ampliar a vantagem da Seleção.