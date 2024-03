Com trio defensivo de volta, Atlético-MG segue preparação para jogo de ida da semifinal do Mineiro

O Atlético-MG seguiu nesta quarta-feira, na cidade do Galo, a preparação para o jogo de ida da semifinal do Campeonato Mineiro, contra o América-MG, que acontece no sábado. A principal novidade foi a volta dos zagueiros Igor Rabello e Maurício Lemos, e do lateral-direito Mariano aos trabalhos.

Os jogadores se recuperaram de suas respectivas lesões e foram liberados pelo departamento médico do clube. Com isso, o trio defensivo do Galo fica à disposição do técnico Luiz Felipe Scolari para o clássico. Os atletas desfalcaram a equipe nos últimos jogos, principalmente Lemos, que não atua desde a derrota do Galo para o Cruzeiro.

Outra novidade foi o retorno de Rubens aos treinamentos. O meia foi substituído na vitória do Atlético-MG sobre o Ipatinga, por 3 a 0, após sentir dores no ombro, e treinou normalmente.