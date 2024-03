Com novo limite, São Paulo poderá relacionar todos os estrangeiros do elenco em jogos do Brasileirão

Esse problema perseguiu o Tricolor nos últimos anos. Com uma série de 'gringos' no elenco profissional, o clube teve que excluir alguns deles em determinados compromissos durante as temporadas.

Isso aconteceu recentemente, no duelo contra a Inter de Limeira, em Brasília, pelo Paulista. Com o retorno de James Rodríguez ao plantel, Galoppo foi cortado da relação e sequer viajou com a delegação à capital federal.

O limite de estrangeiros há havia subido de cinco para sete no ano passado. Posteriormente, a medida foi adotada em outras competições, como o próprio Campeonato Paulista.

O novo teto já entrará em vigor na próxima edição do Brasileirão, mas ainda não estará presente no regulamento dos demais torneios organizados pela CBF, como a Copa do Brasil, por exemplo. Já na Libertadores e Sul-Americana, da Conmebol, não há limite de jogadores estrangeiros.