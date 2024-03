Com lesão na coxa, Pedri deve voltar ao Barcelona em abril

Chin up, we stand together. ? pic.twitter.com/NEdWPpvlaZ

A expectativa do clube catalão é que Pedri esteja disponível antes do El Clasico contra o Real Madrid no dia 21 de abril. Jogo esse que pode ser decisivo para o fim da temporada do Barcelona. Em 2023/24, o meia soma dois gols e duas assistências em 16 jogos de LaLiga.