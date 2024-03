Com gol de Vinicius Jr., Real Madrid empata com RB Leipzig e avança às quartas da Champions League

?? @vinijr#UCL pic.twitter.com/WxAaOGQO6c

O Real Madrid volta aos gramados, neste domingo, para enfrentar o Celta de Vigo, às 14h30 (de Brasília), no Santiago Bernabéu, pela 28ª rodada do Campeonato Espanhol. O RB Leipzig, por sua vez, recebe, na Red Bull Arena, o SV Darmstadt 98, pela 25ª rodada do Campeonato Alemão, às 11h30.

Após primeiro tempo muito abaixo, o Real Madrid inaugurou o placar somente aos 20 minutos da etapa complementar. Jude Bellingham puxou contra-ataque rápido e tocou para Vini Jr., infiltrando a área. O brasileiro acertou um belo chute de perna direita no ângulo, sem chances para o goleiro.

O empate veio três minutos depois, aos 23. Xavi Simons tentou cruzamento e Carvajal afastou mal o perigo. A bola sobrou para David Raum que, novamente, lançou a bola na área e, desta vez, Willi Orbán venceu a zaga do Real Madrid e cabeceou para o fundo das redes.