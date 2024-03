Com dois de Júnior Santos, Botafogo bate Bragantino e abre vantagem por ida à fase de grupos da Libertadores

O Botafogo ficou mais perto da fase de grupos da Libertadores. Nesta quarta-feira, o Alvinegro carioca venceu por 2 a 1 o Bragantino, no confronto de ida entre as equipes, no Nilton Santos.

O Botafogo abriu o placar com Júnior Santos. Só que o Bragantino empatou antes do intervalo, com Juninho Capixaba. Na etapa final, novamente Júnior Santos marcou o gol da vitória alvinegra.

Na próxima quarta-feira (13), às 21h30 (de Brasília), Botafogo e Bragantino se reencontram em Bragança Paulista. Os cariocas jogam pelo empate para seguir na competição. Para os paulistas, só uma vitória por dois ou mais gols de diferença vai fazer a equipe continuar na Libertadores. Um triunfo por um gol vai fazer a decisão ir para os pênaltis.