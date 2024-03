Com ausências e brincadeira com Maycon, Corinthians faz segundo treino de preparação para jogo contra Água Santa

E o Maycon?

A negociação entre Flamengo e Shakhtar Donetsk pelo volante Maycon não avançou até o momento. O Corinthians não recebeu qualquer notificação da equipe ucraniana e a tendência é que não receba, já que a janela de transferências nacional fecha nesta quinta-feira.

Durante o treinamento, em determinado momento, o técnico António Oliveira brincou com a situação. O treinador ficou perto de Maycon, direcionou o volante para as câmeras, e fez sinal de que ele permanecerá, com as mãos, em tom descontraído.

O jogador participou normalmente das atividades com os companheiros.

Detalhes do próximo compromisso

O Corinthians encara o Água Santa no próximo domingo, pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. O duelo será no domingo, às 16 horas (de Brasília), no 1º de Maio, no ABC Paulista.