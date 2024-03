Veja quem pode ganhar chances no Santos contra a Inter de Limeira

Até o momento, Hayner soma sete partidas, sendo quatro como titular, um gol e uma assistência. O jovem JP Chermont é outra opção para o setor, mas o Menino da Vila ainda não está inscrito no Estadual.

Já no meio de campo, Carille tem mais opções. A principal opção é Tomás Rincón. O volante venezuelano perdeu espaço neste início de temporada e pode ter a chance de provar o seu valor com o companheiro poupado.

Quem também pode atuar na posição é Nonato, que ainda busca se firmar no Alvinegro Praiano. Carille já afirmou que quer testar o jogador de 26 anos mais recuado, chegando de trás.

O Santos encara a Inter de Limeira, pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista, no sábado (9), às 18h (de Brasília), na Vila Belmiro.

O Alvinegro Praiano está na liderança do Grupo A, com 22 pontos, e tenta encerrar a primeira fase na liderança geral. O time está em segundo, atrás do Palmeiras, 25.

