Bruno Uvini tem lesão muscular na coxa e vira baixa no Grêmio

Nesta quarta-feira, o Grêmio confirmou a lesão do zagueiro Bruno Uvini. O defensor teve uma contusão grau II-A na musculatura posterior da coxa esquerda, conforme apontou exames.

O defensor teve um desconforto no treino da última terça-feira. Agora, ele iniciará o processo de fisioterapia.

Bruno Uvini se junta a Reinaldo no departamento médico do Grêmio, que tem uma lesão no joelho direito. Além da dupla, Marchesín, Carballo, Cuiabano, Mila, Jhonata Robert e Soteldo são baixas no momento.