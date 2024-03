Botafogo acerta contratação de Raul, goleiro do São Luiz-RS

?6?? #VamosBOTAFOGO

O goleiro de 26 anos foi destaque do São Luiz no Estadual e na conquista da Recopa Gaúcha contra o Grêmio. Por acertar com o Botafogo, Raul será desfalque da equipe nas quartas de final do Gaúcho.

Raul chega para ser opção no elenco, que conta com Gatito Fernández e John como principais nomes. O Botafogo reforçou a posição devido à saída de Lucas Perri, que se acertou com o Lyon, da França.