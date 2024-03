Borussia Dortmund garante vaga no Mundial de Clubes que terá Flamengo, Palmeiras e Fluminense na disputa

Os clubes brasileiros já garantidos são Palmeiras, Flamengo e Fluminense. Cada país tem direito a apenas dois representantes, mas os três conquistaram a classificação por terem sido os últimos a levantarem a Copa Libertadores nos últimos anos (2021, 2022 e 2023). Caso um time nacional que não faça parte do trio venha a ser campeão do torneio novamente, o Brasil poderia ter, por exemplo, quatro representantes no Mundial.

Congratulations to @BVB on qualifying for the FIFA Club World Cup 2025! ?

As a result of @RBLeipzig's @ChampionsLeague elimination, Dortmund are now assured of a spot via the ranking pathway and will join @FCBayern as Germany's representatives at next year's tournament. pic.twitter.com/vqD8KFfVAY

? FIFA (@FIFAcom) March 6, 2024

Já os campeões das últimas três edições da Liga dos Campeões - Manchester City, Real Madrid e Chelsea - foram mais clubes a se classificarem para o Mundial de 2025. Outros cinco times, por sua vez, garantiram um lugar através do ranking da entidade: Bayern de Munique, Paris Saint-Germain, Inter de Milão, Porto e Benfica.