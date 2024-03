Bayern de Munique renova contrato de Mathys Tel até junho de 2029

"Todo clube quer jogadores como Mathys Tel, jovens, extremamente talentosos, com fome e com vontade de aprender. A forma como já joga a este nível aos 18 anos é algo especial. Queremos a combinação certa no nosso plantel e Mathys desempenha um papel importante aqui. Ele sabe o que motiva o FC Bayern, sente-se confortável e em casa aqui. Agora estamos dando os próximos passos juntos e ansiosos pelos próximos anos com ele", falou.

De contrato renovado, o próximo compromisso de Tel com o Bayern está marcado para sábado, às 11h30 (de Brasília), contra o Mainz, pelo Campeonato Alemão.