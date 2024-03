Athletico-PR faz segundo treino sob o comando de Cuca de olho no jogo de volta das quartas de final do Paranaense

O Athletico-PR deu sequência à preparação para o jogo de volta das quartas de final do Campeonato Paranaense. Nesta quarta-feira, no CAT Caju, o elenco do Furacão fez o segundo treino sob os olhares do técnico Cuca, anunciado pelo clube na última segunda-feira. O treinador substituiu Juan Carlos Osorio, que foi demitido após a derrota para o Londrina no duelo de ida.

Os jogadores iniciaram os trabalhos no gramado do centro de treinamento a partir das 10 horas (de Brasília), com foco no treinamento técnico e tático. Uma das atividades organizadas dividiu o grupo em três times diferentes, para que os atletas trabalhassem objetivos específicos na movimentação.

Agora, o Furacão terá mais três dias de treino para corrigir erros e ajustar detalhes antes do confronto diante do Londrina. Nesta quinta-feira, os trabalhos também serão realizados no período da manhã, mas na Ligga Arena, palco do confronto de volta. Já na sexta-feira e no sábado, os ensaios voltam a acontecer no CAT Caju.