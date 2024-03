Após pedido de Mayke, Justiça determina que Santos deposite 30% do salário de Willian em juízo

Após o pedido de Mayke, lateral do Palmeiras, a Justiça determinou que o Santos deposite 30% do salário de Willian Bigode em uma conta judicial. A decisão foi tomada pela 14ª Vara Cível do TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo).

O jogador do Alviverde havia solicitado a penhora dos vencimentos de Willian em janeiro deste ano, em tentativa de recuperar o prejuízo causado pelo golpe das criptomoedas. O Santos depositará uma parte do salário do atacante em juízo, e o montante será usado para ressarcir Mayke.

"Determino que sejam arrestados e transferidos para conta judicial 30% dos vencimentos (salariais ou não) pagos ao 'alvo da pesquisa' citado acima. O bloqueio tem natureza permanente e deve ser feito em todos os meses até segunda