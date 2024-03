Aos 8 anos, jogador do futsal da base do Palmeiras ganha apelido de El Mago e é aposta do clube

Os fios dos cabelos compridos grudam no rosto de Joaquim Lucas Messias praticamente todos os dias. O suor da entrega é o mesmo, seja em uma brincadeira na quadra do condomínio onde mora, em Sorocaba, no interior de São Paulo, ou nos treinos de futsal do Palmeiras, no Allianz Parque. O garoto é competitivo e leva o esporte a sério.

Alguns detalhes são muito importantes antes de seguirmos: ele teve seu primeiro contato (mágico) com a bola aos 11 meses, joga pelo futsal alviverde desde os cinco anos e, agora, aos oito, é visto como uma das joias do clube e tem até patrocínio de marca esportiva. Ah, seu apelido? El Mago.

"Um dia, quando a quadra do Palmeiras estava interditada no ano retrasado, eles mandaram o jogo contra o Santos lá em Carapicuíba. A Mancha Verde de Carapicuíba foi e viu que eu era igual, o cabelo, que jogava bem, aí eles deram o apelido de Valdívia", explicou Joaquim, que, como entrega a idade, não viu o chileno defender as cores do Verdão.