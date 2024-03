António Oliveira esboça time do Corinthians com Paulinho e dois centroavantes

O técnico António Oliveira vem buscando alternativas nesse período de treinamentos no CT Dr. Joaquim Grava. A reportagem apurou que, em determinado momento do trabalho desta quarta-feira, o treinador português esboçou um time titular do Corinthians com o volante Paulinho e a dupla de centroavantes Yuri Alberto e Pedro Raul.

A formação testada foi composta por: Cássio; Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Hugo; Maycon, Paulinho e Rodrigo Garro; Wesley, Yuri Alberto e Pedro Raul.

Vale lembrar que, contra o Água Santa, no próximo domingo (10), o Corinthians não contará com o zagueiro Gustavo Henrique por conta de suspensão. O volante Raniele, por sua vez, treina com restrições, já que sofreu uma pancada diante do Santo André, e por conta disso está sendo preservado de exercícios de contato.