Antes de fechar com o Internacional, Borré revela que pretendia seguir na Europa

O atacante colombiano Rafael Borré foi apresentado oficialmente pelo Internacional, nesta quarta-feira, no Beira-Rio. O jogador comentou sobre sua decisão de defender as cores do Colorado e revelou que gostaria de continuar na Europa por mais alguns anos.

"A princípio era um pouco difícil tomar a decisão. Obviamente a minha carreira estava focada em seguir um pouco mais na Europa ou em outras ligas, mas quando conheci mais o projeto do Inter, quando falei com os dirigentes, quando conheci os torcedores, que criaram esse vínculo comigo, comecei a me interessar muito mais em vir para o Internacional", disse.

Acertado com o Inter desde janeiro, Borré pertencia ao Werder Bremen, da Alemanha. O atacante colombiano falou sobre a situação com o clube alemão, onde atuou até fevereiro.