André Silva explica por que aceitou proposta do São Paulo apesar de outras ofertas

Estar mais próximo de sua família após sete anos em Portugal também pesou na decisão de André Silva. Há quem pense que retornar da Europa possa ser considerado um passo atrás para muitos jogadores de futebol, mas não para o atacante, que retorna ao Brasil para atuar em um dos principais clubes do país.

"Fui muito cedo pra Portugal, já queria deixar aqui uma palavra: país e povo fantásticos, que me receberam muito bem. Vivi mais ali no norte de Portugal, fui muito feliz lá. É um sonho para mim dividir isso com a minha família, estar perto da minha família. Quando surgiu o convite do São Paulo, fiquei muito feliz e aceitei logo na hora", contou.

"Eu nasci em Taboão da Serra, mas eu cresci no Capão Redondo. Estou em casa, me sinto em casa. O peso da minha família, que está toda em São Paulo, é significativo para mim. Então, fez toda a diferença para mim. Sou um cara muito família, estou sempre com minha mulher, minha filha, mãe, irmão. Sempre com eles, na casa da minha mãe, na casa do meu irmão. Sou esse cara mais família, mais reservado", concluiu.

Como já vinha atuando normalmente em Portugal, André Silva já está fisicamente apto a estrear pelo São Paulo. O jogador só aguarda para ver se o Tricolor se classificará para o mata-mata do Campeonato Paulista, fase em que poderá ser inscrito na competição.

No próximo domingo (10), às 16h (de Brasília), contra o Ituano, no estádio Novelli Júnior, André Silva terá de torcer pelo São Paulo de fora do campo. O Tricolor precisa de uma vitória para confirmar sua classificação às quartas de final do Paulista sem depender de outros resultados.