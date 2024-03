Trio volta a ficar à disposição e reforça o Atlético-MG nas semifinais do Mineiro

O Atlético-MG anunciou nesta terça-feira que o lateral direito Mariano e os zagueiros Lemos e Igor Rabello voltaram a ficar à disposição para o técnico Felipão.

O trio, então, reforça o Galo nas semifinais do Campeonato Mineiro, contra o América-MG. Matías Zaracho, por outro lado, segue fora, mas já está na reta final da recuperação.

Com 14 pontos, o Atlético-MG está na ponta do Grupo B. O Coelho, por sua vez, fechou na liderança do Grupo C, com 18.