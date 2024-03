Seleção Brasileira de Judô é convocada para o Grand Prix da Áustria

A Seleção Brasileira de Judô terá 20 representantes no Grand Prix da Áustria, que acontecerá neste fim de semana, nos dias 8, 9 e 10. A competição distribui até 700 pontos no ranking classificatório para os Jogos Olímpicos de Paris e, neste ano, contará com mais de 550 atletas de 80 países.

Sediado na cidade de Linz, o Grand Prix da Áustria é uma etapa nova do Circuito Mundial e teve sua primeira edição em 2023. Logo na estreia, o Brasil conquistou uma medalha de ouro com Leonardo Gonçalves (-100kg) e duas de bronze com Marcelo Gomes (-90kg) e Giovanna Santos (+78kg), além do quinto lugar de Natasha Ferreira (-48kg).

A Áustria é uma velha conhecida para alguns judocas brasileiros, já que anualmente recebe o Treinamento de Campo de Mittersill, um dos mais fortes do judô mundial. Em janeiro deste ano, a Seleção passou uma semana treinando no vilarejo, visando a preparação para a temporada.