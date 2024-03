São Paulo anuncia contratação do atacante André Silva, quinto reforço para a temporada

O São Paulo oficializou nesta terça-feira a contratação do atacante André Silva. O centroavante, que estava no Vitória de Guimarães, de Portugal, firmou contrato até o fim de 2027 e é o quinto reforço do time para a atual temporada, se juntando a Erick, Luiz Gustavo, Bobadilla e Ferreirinha.

Em busca de um centroavante desde o ano passado, o Tricolor desembolsou cerca de 3,5 milhões de euros (quase R$ 19 milhões) ao Vitória de Guimarães para contratar o jogador, que desembarcou na capital paulista na última quinta-feira. A quantia será paga de maneira parcelada.