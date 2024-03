Santos tenta parcelar dívida e aguarda resposta de clube russo para se livrar de transfer ban

O Santos negocia com o Krasnodar, da Rússia, para tentar se livrar de um novo transfer ban. Nesta terça-feira, o presidente Marcelo Teixeira afirmou que já enviou duas propostas ao time russo.

A primeira ideia da diretoria foi enviar um jogador aos estrangeiros, que não gostaram. Com isso, o Peixe encaminhou uma nova oferta. Desta vez, o time ofereceu parcelar o valor.

"Fizemos duas propostas. A primeira foi recusada e a segunda está sendo analisada. Está acontecendo a negociação para que a gente resolva essa questão. A primeira envolvia um jogador. Há um problema no Santos, com inadimplência, há um desgaste entre os clubes. A segunda é uma possibilidade de parcelamento. Estamos aguardando. A bola está com eles", disse o mandatário.