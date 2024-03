Santos anuncia contratação do lateral direito Rodrigo Ferreira, ex-Mirassol

BEM-VINDO, RODRIGO FERREIRA! ????

Um dos destaques do #PaulistãoSicredi2024, Rodrigo Ferreira é o novo reforço do Peixão para a temporada. O lateral-direito chega ao Santos FC de forma definitiva, com contrato de dois anos e opção de renovação por mais uma temporada. pic.twitter.com/RATCwnAlfm

? Santos FC (@SantosFC) March 5, 2024

No time do interior paulista, o lateral direito passou a ser titular rapidamente e, com isso, tornou-se um dos principais atletas da equipe. Na atual edição do Campeonato Paulista, o jogador esteve em campo em 10 partidas, tendo contribuído com dois gols e uma assistência.

O lateral chega ao Santos para brigar pela posição com outros dois recém-chegados ao clube: Aderlan e Hayner. Os dois defensores também foram contratados pela equipe para a disputa do Paulistão e da Série B do Campeonato Brasileiro.