Reforço do Internacional, Borré desembarca em Porto Alegre com festa da torcida

No futebol sul-americano, o atacante teve destaque no River Plate, com 146 jogos, 54 gols e 20 assistências. Ele foi peça fundamental na conquista da Libertadores 2018.

Ainda sem Borré, o Internacional enfrenta o São Luiz pelas quartas de finais do Gaúcho. A bola vai rolar nesse sábado, às 16h30 (de Brasília), no Beira-Rio.