Por unanimidade, clubes da Série A aprovam novo limite de estrangeiros no Brasileirão

No Conselho Técnico da CBF realizado nesta terça-feira, os 20 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro decidiram por unanimidade pelo aumento do limite de estrangeiros no torneio. Esta novidade no regulamento entrará em vigor já na próxima edição da competição.

A partir de agora, serão permitidos nove jogadores de fora do país por partida no Brasileirão. Em 2023, este limite já havia subido de cinco para sete estrangeiros por jogo.

Durante a reunião, a Federação Nacional dos Atletas Profissionais de Futebol (Fenapaf) chegou a se mostrar contra o novo limite, alegando que o mesmo poderia restringir a utilização de atletas brasileiros e da base. Ainda assim, todos os dirigentes dos 20 times aprovaram a mudança.