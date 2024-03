Pedri preocupa DM do Barcelona após terceira lesão na temporada

A crise de lesões do Barcelona parece não ter fim. Com mais um problema físico de Pedri, o terceiro nesta temporada, o departamento médico nem arrisca estipular um prazo para sua volta. O meia já ficou ausente em 16 partidas desde julho por conta das lesões, 12 na primeira e quatro na segunda. Pedri se machucou novamente na última partida do Campeonato Espanhol, contra o Athletic Bilbao.

Houve toda uma preparação dentro do clube para que Pedri não sofresse novamente com questões físicas nesta temporada. Desde um trabalho intenso na academia até dietas controladas e maior acompanhamento psicológico, nada parece dar certo. Em condições normais, o atleta ficaria cerca de um mês e meio fora afastado. O que se diz no vestiário, porém, é que "ele estará de volta quando tiver que estar".