Osasuna confirma grave lesão do atacante Kike Barja

Nesta terça-feira, através de uma nota oficial, o Osasuna comunicou que, após exames médicos, foi confirmada uma ruptura do LCA do joelho esquerdo do atacante Kike Barja, de 26 anos. O atleta precisou ser substituído aos 15 minutos, na partida diante do Alavés, realizada na tarde de ontem.

"Hoje o jogador de futebol Kike Barja realizou exames na Clínica da Universidade de Navarra depois de ontem ter saído do jogo contra o Deportivo Alavés com dores no joelho esquerdo. Os exames realizados confirmam a ruptura do LCA do joelho esquerdo".

Por fim, o Osasuna afirmou que o tratamento cirúrgico está agendado para a próxima semana.