Mbappé brilha, PSG volta a ganhar da Real Sociedad e avança às quartas da Champions

O jogo

No começo da partida, a Real Sociedad esboçou uma pressão, mas sem levar perigo. O PSG, contudo, logo recuperou o controle do jogo e quase marcou com Barcola, que obrigou Remiro a defender.

Aos 15 minutos, Mbappé soltou o pé após gingar para cima de Zubeldia e abriu o marcador. Posteriormente, o francês ficou perto de marcar, mas o goleiro dos mandantes interviu.

Perto do fim do primeiro tempo, a Real Sociedad quase empatou: Kubo arriscou de fora da área e a bola tirou tinta da meta parisiense.

Logo no começo da segunda etapa, o Paris Saint-Germain ampliou a vantagem. Mbappé arrancou e arrematou para o fundo do gol, aos dez minutos.

Mesmo com a larga vantagem, a Real Sociedad ainda tentava e chegou a balançar as redes com Barrenetxea, mas o lance foi anulado. Pouco depois, o PSG respondeu com Hakimi obrigando Remiro a espalmar para o lado.