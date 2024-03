Luiz Adriano e Jean Mota são anunciados como novos reforços do Vitória

Ainda nesta terça-feira, o Vitória comunicou o acerto com o meio-campista Jean Mota, ex-Santos. O jogador de 30 anos, juntou-se ao Inter Miami no ano de 2022, fez 53 partidas pelo clube, registrando três gols e sete assistências no período.

É DO LEÃO! ???? Jean Mota é o novo contratado do Leão para a temporada de 2024. O meia vem do Inter Miami e chega para reforçar a equipe rubro-negra. VAMOS JUNTOS POR MUITO MAIS! #PegaLeão #PorNossaHistória pic.twitter.com/xejwoOzk2k ? EC Vitória (@ECVitoria) March 5, 2024