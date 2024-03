Léo Ortiz chega ao Rio para assinar com o Flamengo e destaca importância de Tite na decisão: "Primordial"

Por fim, Ortiz ainda falou sobre a responsabilidade e o desejo em vestir a camisa do Flamengo, além de ter revelado que conversou com pessoas que passaram pela equipe para ficar por dentro da realidade do clube.

"Total, acho que que toda a história do Flamengo diz isso. Pude conversar com pessoas que passaram pelo Flamengo e sempre me falaram do tamanho do clube e do quanto isso representaria na minha carreira. Desde o início, com os primeiros contatos com o Braz e o Spindel, eu sempre deixei claro a minha vontade e que eu faria todo o possível para chegar ao clube. Muito feliz que eles estiveram comigo do início ao fim nessa operação, mas nmo final deu tudo certo", finalizou o atleta.

Também à FlaTV, Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, disse que o zagueiro será inscrito no Campeonato Carioca para a disputa das semifinais e de uma eventual final. "Com certeza o Léo estará nas semifinais e finais (do Estadual). Não vemos nenhum problema em relação a isso".

Com Léo Ortiz provavelmente integrado ao elenco, o Flamengo entra em campo neste sábado para a disputa do jogo de ida das semifinais do Cariocão. O Rubro-Negro terá pela frente o Fluminense, às 21 horas (de Brasília), no Maracanã.