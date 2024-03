Leila cita "ataque histérico", vê São Paulo com inveja do trabalho de Abel e espera desculpas públicas de Casares

Na segunda-feira, o Palmeiras emitiu uma nota repudiando as falas xenófobas do dirigente Tricolor contra o técnico do Verdão e informou que estuda as medidas legais cabíveis contra o diretor. O clube também lamentou a postura do presidente do São Paulo, Casares, na zona mista do estádio, quando criticou durante a arbitragem e indicou que o Abel apita os jogos do Paulistão. Com a situação, Leila Pereira se viu desrespeitada e deseja desculpas públicas do presidente do São Paulo.

"Eu não tenho que procurar ele. Ele quem tem que me procurar, eu fui desrespeitada na casa dele. Ele teria que me procurar e ainda pedir desculpas públicas. Quero desculpas públicas e o comprometimento de que isso não vai acontecer mais", declarou.

A Associação de treinadores de Portugal também saiu em defesa do técnico português, em nota, nesta terça-feira. O comunicado repudia o episódio ofensivo, discriminatório e xenófobo.

O Palmeiras já está classificado às quartas de final do Campeonato Paulista. O time tem 25 pontos e ocupa a liderança do Grupo B. No sábado, o Verdão recebe o Botafogo-SP, na Arena Barueri, às 18 horas (de Brasília).