Ituano divulga ingressos para duelo contra o São Paulo pela última rodada do Paulistão

ITUANO X SÃO PAULO: INGRESSOS DISPONÍVEIS AMANHÃ!



Os ingressos para a partida do Ituano diante do São Paulo, domingo, no Novelli Júnior estarão liberados amanhã no site oficial e bilheterias do estádio, às 9hs.



Haverá promoção para as mulheres! Elas pagarão meia entrada! pic.twitter.com/NXKe2yczWS

? Ituano Futebol Clube (@ituanooficial) March 5, 2024

As duas equipes têm objetivos na última rodada do Paulistão. O São Paulo está com 19 pontos e quer fechar na ponta do Grupo D, em que está à frente de Novorizontino (19) e São Bernardo (18), segundo e terceiro colocados.