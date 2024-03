Ídolo do Flamengo, Arrascaeta admite dificuldade em ir atuar na Europa

Arrascaeta é um dos principais destaques do Flamengo nos últimos anos. O uruguaio é um dos ídolos da torcida rubro-negra. O meia falou sobre a possibilidade de atuar na Europa

De Arrascaeta admitiu que neste momento da carreira a dificuldade será grande.

"O que eu posso dizer, hoje em dia, por conta da minha idade, é muito difícil uma equipe grande, de prestígio, da Europa, investir em mim. Porque para sair do Flamengo é difícil, a cláusula é alta, então ir para uma equipe que talvez na Europa não luta por coisas importantes, é capaz que não me motive muito. O que eu sempre decidi é estar como no Flamengo, lutando por coisas importantes. Estou mais ou menos me baseando nisso. Obviamente, as portas nunca se fecham, mas acho que isso é um pouco mais difícil neste momento da minha carreira", disse ao programa Puento Penal , do Canal 10 , da TV uruguaia.