Haaland não garante permanência no Manchester City "Nunca se sabe o que o futuro trará"

"Estou focado, acima de tudo, em campo. São muitos jogos, há dois dias houve um clássico, agora é a Liga dos Campeões, no domingo contra o Liverpool... então tenho que me concentrar nisso."

Por fim, o norueguês falou sobre o seu desempenho em 2023/24. Nesta temporada, ele realizou 31 partidas e balançou as redes 28 vezes, além de distribuir seis assistências. O jogador é o artilheiro do Campeonato Inglês, com 18 gols, e da Champions League, com cinco, ao lado de outros quatro atacantes.

"Esta temporada sou o artilheiro, com 18 gols, pode se pensar que está sendo uma boa temporada para mim. Acredito que estamos indo bem como equipe e esse é o meu objetivo. Falhei, falhei muitas vezes e com certeza farei isso no futuro também e as pessoas vão me criticar. Tenho que pensar sobre isso? Não", relatou.